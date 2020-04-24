В Бресте горел лес возле жилого района и заправки: кадры очевидцев

Новости Беларуси. Кадры которые мы получили из Бреста: буквально час назад спасатели потушили крупный пожар, который угрожал целому району и автозаправке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадры которые мы получили из Бреста: буквально час назад спасатели потушили крупный пожар, который угрожал целому району и автозаправке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя около жилого массива разгорелось еще днем. На видео, которое прислали нам очевидцы, заметно, как огонь быстро приближается к заправочной станции.
На место прибыли сотрудники МЧС – 50 человек и 8 единиц техники. Всего пламенем было охвачено около гектара лесопарковой зоны.
Сейчас городским постройкам ничего не угрожает, но пожарные до сих пор находятся на месте происшествия, чтобы максимально быстро среагировать в случае повторного возгорания.