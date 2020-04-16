В Столинском районе 17-летний парень продал чужую лодку

Новости Беларуси. В Столинском районе молодой человек продал лодку местного жителя.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился 79-летний пенсионер. Он сказал, что с берега озера пропала его лодка, которая, по словам мужчины, стоит около тысячи рублей.

В ходе расследования выяснилось, что к исчезновению лодки причастен 17-летний житель Столина. Несовершеннолетний проходил мимо и увидел судно. Парень сфотографировал его и опубликовал на одном из сайтов предложение о продаже.

Через некоторое время нашлись покупатели. Молодой человек хотел продать лодку за 300 рублей, но в ходе торгов продавец и покупатели сошлись на половине от оговоренной суммы. Оплатив покупку, новые хозяева увезли её.

Отмечается, заявитель не сразу пошёл в милицию. Сначала пенсионер спросил у юноши, не видел ли тот его лодку. Парень ответил, что не знает.

Похищенное имущество возвращено хозяину, действиям молодого человека дана правовая оценка.

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