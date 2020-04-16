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В Столинском районе 17-летний парень продал чужую лодку

16 апреля 2020 11:52
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Новости Беларуси. В Столинском районе молодой человек продал лодку местного жителя. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился 79-летний пенсионер. Он сказал, что с берега озера пропала его лодка, которая, по словам мужчины, стоит около тысячи рублей. 

В ходе расследования выяснилось, что к исчезновению лодки причастен 17-летний житель Столина. Несовершеннолетний проходил мимо и увидел судно. Парень сфотографировал его и опубликовал на одном из сайтов предложение о продаже. 

Через некоторое время нашлись покупатели. Молодой человек хотел продать лодку за 300 рублей, но в ходе торгов продавец и покупатели сошлись на половине от оговоренной суммы. Оплатив покупку, новые хозяева увезли её. 

Отмечается, заявитель не сразу пошёл в милицию. Сначала пенсионер спросил у юноши, не видел ли тот его лодку. Парень ответил, что не знает. 

Похищенное имущество возвращено хозяину, действиям молодого человека дана правовая оценка. 

Несколько недель назад в Могилёве мужчина подозревался в краже семи трёхлитровых банок с мёдом.

Часть похищенного была продана – здесь подробности

# Кража # происшествия

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