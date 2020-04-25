В Глусском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Новости Беларуси. 24 апреля примерно в полпятого вечера в деревне Бояново Глусского района горел жилой дом.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей строение было охвачено пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились. Также горела сухая растительность, из-за чего пламя могло перекинуться на соседние домовладения.

По словам соседей, в горевшем здании мог находиться человек. В доме проживал безработный 53-летний мужчина, который характеризовался посредственно. При наличии денег гражданин употреблял спиртное.

В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС обнаружили под обломками кровли тело хозяина дома. Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в жилище, повреждены стены. Причина загорания выясняется.

На неделе в Гродненском районе произошёл пожар в трёхэтажном доме.