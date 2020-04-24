«Примерно полчаса, и всё это сгорело». Природный пожар уничтожил часть деревни в Брестской области

Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь возник в болотистой местности, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Очевидцы говорят, что местами огонь поднимался до 10 метров.

С места ЧП – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Крупный пожар произошел на границе Дрогичинского и Березовского районов. Сейчас мы находимся в деревне Старомлыны. Здесь огонь уничтожил десятки строений. Спасателям удалось подавить его только ближе к ночи.

Огонь разгорелся 22 апреля на юге Березовского района. Очагом возгорания стало болото на территории заказника «Споровский». За ночь пламя перекинулось через реку Ясельду в Дрогичинский район и подобралось вплотную к деревне. В плену у огня оказались строения по правую и левую стороны от автодороги на Белоозерск.

Юрий Заспа, житель деревни Старомлыны:

Я приехал, когда уже все полыхало. Позвонил дядя. А до обеда он говорил: «Там горит. Горит болото». Он занимался здесь по хозяйству.

А уже в четвертом часу он позвонил, сказал, что пришел огонь сюда, и я сразу сюда полетел. Уж догорало. Дом, погреб, гараж металлический, сарай большой, будка – все. Здесь хозяйство хорошее было.

Василий Мартысевич, житель деревни Старомлыны:

Черная полоса дыма, загорелся верховой пожар, и буквально все сюда, на эту сторону дальше пошло дугой, болото захватило. И все оно здесь как центрифугой закрутило. Ничего не было видно, только треск, то есть что горит мы не видели. Где-то примерно полчаса, минут 40, и все это сгорело.

К тушению привлекли подразделения из Ивановского и Березовского районов. Также подключился Бресткий и Пинский штабы, работники лесхоза.

Сейчас лесной пожар на площади 43 гектара ликвидирован, пожар травы и кустарников локализован. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:

Огнем уничтожено семь домов, в трех из которых проживали люди. Никто из людей в результате пожара не пострадал. Также повреждены один дом и 24 надворных строения.

Следственный комитет проводит проверку по факту пожаров, на месте работают эксперты. Среди наиболее вероятных версий – пал травы или неосторожное обращение с огнем.