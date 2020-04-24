«Примерно полчаса, и всё это сгорело». Природный пожар уничтожил часть деревни в Брестской области

Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь возник в болотистой местности, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Очевидцы говорят, что местами огонь поднимался до 10 метров.
С места ЧП – репортаж Кристины Протосовицкой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Крупный пожар произошел на границе Дрогичинского и Березовского районов. Сейчас мы находимся в деревне Старомлыны. Здесь огонь уничтожил десятки строений. Спасателям удалось подавить его только ближе к ночи.
Огонь разгорелся 22 апреля на юге Березовского района. Очагом возгорания стало болото на территории заказника «Споровский». За ночь пламя перекинулось через реку Ясельду в Дрогичинский район и подобралось вплотную к деревне. В плену у огня оказались строения по правую и левую стороны от автодороги на Белоозерск.
Юрий Заспа, житель деревни Старомлыны:
Я приехал, когда уже все полыхало. Позвонил дядя. А до обеда он говорил: «Там горит. Горит болото». Он занимался здесь по хозяйству.
А уже в четвертом часу он позвонил, сказал, что пришел огонь сюда, и я сразу сюда полетел. Уж догорало. Дом, погреб, гараж металлический, сарай большой, будка – все. Здесь хозяйство хорошее было.
Василий Мартысевич, житель деревни Старомлыны:
Черная полоса дыма, загорелся верховой пожар, и буквально все сюда, на эту сторону дальше пошло дугой, болото захватило. И все оно здесь как центрифугой закрутило. Ничего не было видно, только треск, то есть что горит мы не видели. Где-то примерно полчаса, минут 40, и все это сгорело.
К тушению привлекли подразделения из Ивановского и Березовского районов. Также подключился Бресткий и Пинский штабы, работники лесхоза.
Сейчас лесной пожар на площади 43 гектара ликвидирован, пожар травы и кустарников локализован. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Огнем уничтожено семь домов, в трех из которых проживали люди. Никто из людей в результате пожара не пострадал. Также повреждены один дом и 24 надворных строения.
Следственный комитет проводит проверку по факту пожаров, на месте работают эксперты. Среди наиболее вероятных версий – пал травы или неосторожное обращение с огнем.
Кристина Протосовицкая:
Обстановка остается опасной. Спасатели патрулируют с воздуха. Также здесь дежурят подразделения МЧС возле деревень Кокорица и Жабер, где сохраняется вероятность возгорания.