В Минске задержаны «чёрные риелторы», которые обманули не менее 10 человек

Новости Беларуси. Задержаны «чёрные риелторы», которые за последние 10 лет обманули не менее десяти владельцев квартир в Минске.

Как сообщает МВД Беларуси, обвиняемыми являются 41-летний минчанин и 55-летний житель Ждановичей. Фигуранты совершали преступления в отношении социально незащищенных людей – инвалидов, одиноких пенсионеров и асоциальных личностей.

Обвиняемые действовали по определённой схеме. Сначала они добывали информацию о неплательщиках коммунальных платежей, затем приходили к этим людям под видом риелторов и предлагали продать квартиру.

Фигуранты также сообщали жертвам ложную информацию, что их собираются выселить компетентные органы. После продажи потерпевшим покупалось более дешёвое жильё. Также на банковские счета этих людей вносились небольшие суммы, чтобы создать видимость осуществления расчётов с последними.

Остальную часть денег (10-30 тысяч долларов), полученных с продажи недвижимости, фигуранты оставляли себе.

Возбуждены уголовные дела по четырём фактам мошенничества, совершённого в особо крупном размере.

Ранее в Минске был задержан мужчина, который подозревался в присвоении трёх квартир.