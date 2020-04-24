«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь возник в болотистой местности, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, вплотную подобравшись к деревне Старомлыны. Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам

Очевидцы говорят, что местами огонь поднимался до 10 метров. В результате уничтожены семь жилых домов и сельскохозяйственные постройки. К тушению привлекли подразделения из Ивановского и Березовского районов. Также подключился Брестский и Пинский штабы, работники лесхоза. Движение по автодороге P36 Дрогичин – Белоозерск временно перекрывали. К этому времени пожар ликвидирован. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров. По факту пожара Следственный комитет начал проверку.

Юрий Заспа, житель деревни Старомлыны:

Мы приехали, когда уже позвонил дядька (он здесь жил), приехали, когда уже все полыхало. Мы даже туда не могли пройти. Пожарные, ГАИ не пускали – здесь стояли, на шоссе, смотрели. Как все догорало, в принципе, смотрели уже.