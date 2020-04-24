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«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

24 апреля 2020 10:59
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Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь возник в болотистой местности, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, вплотную подобравшись к деревне Старомлыны.

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов-1

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов-3

Очевидцы говорят, что местами огонь поднимался до 10 метров. В результате уничтожены семь жилых домов и сельскохозяйственные постройки. К тушению привлекли подразделения из Ивановского и Березовского районов. Также подключился Брестский и Пинский штабы, работники лесхоза.

Движение по автодороге P36 Дрогичин – Белоозерск временно перекрывали. К этому времени пожар ликвидирован. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров. По факту пожара Следственный комитет начал проверку.

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов-6

Юрий Заспа, житель деревни Старомлыны:
Мы приехали, когда уже позвонил дядька (он здесь жил), приехали, когда уже все полыхало. Мы даже туда не могли пройти. Пожарные, ГАИ не пускали – здесь стояли, на шоссе, смотрели. Как все догорало, в принципе, смотрели уже.

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов-9

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов-11

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Огнем уничтожено семь домов, в трех из которых проживали люди. Никто из людей в результате пожара не пострадал. Также повреждены один дом и 24 надворных строений.

Для мониторинга и оценки обстановки спасатели патрулируют территорию с воздуха – вертолетом Ми-2. Параллельно подразделения МЧС дежурят у соседних деревень Кокорица и Жабер, где сохраняется опасность возгорания.

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов-14

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов-16

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов-18

# Пожар # происшествия # Юрий Заспа # Дмитрий Иванюк # Фотофакт

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