В Минске 62-летний мужчина обманом присвоил три квартиры

Новости Беларуси. Задержан мужчина, который мошенническим путём завладевал квартирами жителей Минска.

Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемым является 62-летний минчанин. Незаконную деятельность он вёл пять лет и только в столице Беларуси.

Мужчина знакомился с местными жителями, которые вели асоциальный образ жизни и выпивали. Чтобы завоевать доверие, фигурант покупал потерпевшим спиртное и давал деньги.

В какой-то момент подозреваемый предлагал новым знакомым продать квартиру и купить другую на окраине города, чтобы получить с этого деньги. В итоге после продажи жилища минчанин приобретал для потерпевших ветхие дома.

Одному из своих знакомых фигурант купил непригодный для проживания дом, затем опоил мужчину, выкупил у него имущество и перепродал другому человеку. Однако в помещении остался жить предыдущий владелец.

Другому потерпевшему подозреваемый оставил жильё, но оформил договор пожизненной ренты, согласно которому после смерти жильца квартира становится собственностью фигуранта.

Сейчас установлены трое потерпевших, общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.

Несколько месяцев назад была задержана минчанка, которая предлагала помочь решить «квартирный вопрос».