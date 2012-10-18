В Минске задержаны аферисты, которые продавали поддельную столичную прописку за $200-300

Новости Беларуси. В Минске задержаны двое подельников, торговавших столичными прописками. Афера раскрылась после того, как несколько клиентов попытались проверить подлинность своей новой регистрации в ЖЭСе.

37-летний минчанин размещал в Интернете объявления об оказании услуг по регистрации граждан в Минске и Минском районе. За «оформление» он просил от $200 до $300 (плюс Br800 тыс., якобы на уплату налога государству). С подельником (20-летним студентом столичного вуза) они брали у клиента паспорт и просили поставить подпись в заранее подготовленном договоре. Через неделю заказчику возвращали паспорт с фальшивым штампом о регистрации и соответствующие документы – также фальшивые.



Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД:

Вскрылся обман после того, как некоторые клиенты решили проверить подлинность прописки в ЖЭСе. Однако высказать претензии по поводу качества оказанных «услуг» к тому времени уже было некому – после очередной удачной операции злоумышленники сразу меняли номера телефонов.

Сотрудниками Октябрьского РУВД столицы аферисты задержаны. Заявления по поводу аферы написали пятеро граждан, воспользовавшихся услугами криминального дуэта. Оперативники полагают, что потерпевших будет гораздо больше. Расследование продолжается.