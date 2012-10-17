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Житель Могилева вез в Россию значки и ножи со свастикой

17 октября 2012 14:19
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Новости Беларуси. Почти 100 значков и девять ножей с фашистской свастикой. Житель Могилева пытался незаконно провезти такой груз через белорусско-польскую границу. Брестские пограничники совместно с сотрудниками таможни задержали нарушителя в пункте пропуска «Варшавский мост».

Предметы мужчина вез из Польши для российских заказчиков и прятал в инструментальном ящике под  обшивкой, а также под днищем автомобиля. При удачном исходе дела могилевчанину обещали крупное вознаграждение. Вполне возможно, что груз предназначался для одной из группировок неофашистов.

Стоимость изъятых предметов - 16 миллионов рублей. По данному факту проводится разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы имени Ф.Дзержинского:
Предметы административно-таможенного правонарушения изъяты сотрудниками Брестской таможни. Принадлежат водителю и предназначались для транспортировки транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию для дальнейшего распространения. Кому именно и для чего предназначался данный товар, а также оригинальность его определят эксперты в ходе дальнейшей проверки.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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