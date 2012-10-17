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Пожар в Копыльской средней школе: эвакуировано 400 человек. Предварительная причина – короткое замыкание

17 октября 2012 13:57
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Новости Беларуси.  400 человек из-за пожара эвакуировали из Копыльской средней школы № 3. Возгорание произошло накануне утром. Сработала система автоматической пожарной сигнализации. Первый этаж трехэтажного здания школы оказался задымлен. Руководство школы сразу приняло решения об эвакуации учеников и работников школы.

Пожар возник в одном из подсобных помещений на первом этаже. Горела проводка розеток, деревянная полка. На место прибыли спасатели. Огонь удалось быстро потушить. Никто не пострадал.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар в школе

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