В Минске задержан 29-летний мужчина, который подозревается в убийстве пенсионерки в канун Нового года

Новости Беларуси. Задержан мужчина, который подозревается в нападении с ножом в мае прошлого года на женщину, а также в убийстве с особой жестокостью пенсионерки.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 5 мая 2017 года во время нападения на женщину от кухонного ножа мужчины отломался фрагмент. А на месте убийства 74-летней женщины в канун Нового года мужчина оставил кожаные ножны. На теле погибшей было зафиксировано около 20 ножевых ранений.

В ходе розыска был установлен мужчина, приметы которого были схожи с таковыми у нападавшего. В преступлениях подозревается 29-летний минчанин.

Мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Также подозреваемый привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, семейные скандалы. Ранее задержанный находился на учёте в психоневрологическом диспансере.

Правоохранителям мужчина сообщил, что совершал преступления будучи пьяным. Целью было получение средств для покупки алкоголя. Заранее преступления не планировались и с жертвами подозреваемый знаком не был. Нападения совершались на женщин с расчётом, что они не окажут серьёзного сопротивления.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Убийство».

Зимой 2018 года на улице Куйбышева в Минске было совершено нападение на женщину.