«Странно кривые швы». Минские таможенники нашли в плюшевых игрушках семена конопли
Новости Беларуси. Внутри плюшевых игрушек были обнаружены семена конопли.
Как сообщили в Государственном таможенном комитете, во время исполнения должностных обязанностей белорусские таможенники заметили подозрительные игрушки. Они находились в посылке из Украины для жителя Витебска.
Фото: Государственный таможенный комитет
К плюшевым ёжику и зайцу была приложена открытка с оранжевым бантом и надписью «моей любимой». Из общей картины выбивались странно кривые швы, цвет нити которых отличался от цвета игрушек.
Внутри плюшевых животных были найдены семь подписанных пакетиков с семенами конопли разных сортов.
Фото: Государственный таможенный комитет
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