Прямой эфир

«Странно кривые швы». Минские таможенники нашли в плюшевых игрушках семена конопли

09 февраля 2018 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Внутри плюшевых игрушек были обнаружены семена конопли.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, во время исполнения должностных обязанностей белорусские таможенники заметили подозрительные игрушки. Они находились в посылке из Украины для жителя Витебска.

«Странно кривые швы». Минские таможенники нашли в плюшевых игрушках семена конопли-1

Фото: Государственный таможенный комитет

К плюшевым ёжику и зайцу была приложена открытка с оранжевым бантом и надписью «моей любимой». Из общей картины выбивались странно кривые швы, цвет нити которых отличался от цвета игрушек.

Внутри плюшевых животных были найдены семь подписанных пакетиков с семенами конопли разных сортов.

«Странно кривые швы». Минские таможенники нашли в плюшевых игрушках семена конопли-4

Фото: Государственный таможенный комитет

Таможней «Минск-2» начат административный процесс в соответствии со ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

Зимой 2018 года в Солигорске задержали мужчину.

Задержанный выращивал в гараже коноплю – подробности здесь.

# происшествия # Наркотики # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Двух руководителей службы маршрутных такси Минской области подозревают в неуплате налогов на сумму почти в 200 тысяч рублей
09 февраля 2018 10:49

Двух руководителей службы маршрутных такси Минской области подозревают в неуплате налогов на сумму почти в 200 тысяч рублей

В Барановичах мужчина выбросился из квартиры на четвёртом этаже
09 февраля 2018 09:30

В Барановичах мужчина выбросился из квартиры на четвёртом этаже

В Мозыре пограничники обнаружили 290 кг насвая
09 февраля 2018 08:37

В Мозыре пограничники обнаружили 290 кг насвая