«Странно кривые швы». Минские таможенники нашли в плюшевых игрушках семена конопли

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, во время исполнения должностных обязанностей белорусские таможенники заметили подозрительные игрушки. Они находились в посылке из Украины для жителя Витебска.

К плюшевым ёжику и зайцу была приложена открытка с оранжевым бантом и надписью «моей любимой». Из общей картины выбивались странно кривые швы, цвет нити которых отличался от цвета игрушек.

Внутри плюшевых животных были найдены семь подписанных пакетиков с семенами конопли разных сортов.