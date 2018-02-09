Двух руководителей службы маршрутных такси Минской области подозревают в неуплате налогов на сумму почти в 200 тысяч рублей

Новости Беларуси. Сотрудники финансовой милиции обнаружили факты уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на прокуратуру Минской области, в отношении двух задержанных руководителей частной службы маршрутных такси санкционировано применение заключения под стражу.

Руководителей подозревают в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере с начала 2015 года и до конца сентября 2017 года. Их сумма составила 194 209,89 рубля к моменту возбуждения уголовного дела.

Задержанные подозреваются в применении следующих схем: обнулении кассовых аппаратов либо непроведении через них наличности. На имущество организации и подозреваемых наложен арест на сумму не менее 450 тысяч рублей.

Проводится ряд неотложных процессуальных действий для закрепления следов преступления, потом дело будет передано в Следственный комитет.