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В Барановичах мужчина выбросился из квартиры на четвёртом этаже

09 февраля 2018 09:30
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Новости Беларуси. В Барановичах мужчина выбросился с балкона квартиры на четвёртом этаже. Инцидент произошёл 8 февраля.

По сведениям БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, около 11 вечера было обнаружено тело 44-летнего человека. При падении безработный житель Барановичей получил несовместимые с жизнью травмы.

Мужчина проживал с сожительницей. Ранее между ними произошла ссора и погибший угрожал совершить самоубийство.

Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося. 

В январе в Барановичах из окна четвёртого этажа выпал пенсионер.

Погибшему было 63 года – здесь подробнее.

# происшествия # Падение с высоты

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