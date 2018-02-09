В Барановичах мужчина выбросился из квартиры на четвёртом этаже

Новости Беларуси. В Барановичах мужчина выбросился с балкона квартиры на четвёртом этаже. Инцидент произошёл 8 февраля.

По сведениям БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, около 11 вечера было обнаружено тело 44-летнего человека. При падении безработный житель Барановичей получил несовместимые с жизнью травмы.

Мужчина проживал с сожительницей. Ранее между ними произошла ссора и погибший угрожал совершить самоубийство.

Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

В январе в Барановичах из окна четвёртого этажа выпал пенсионер.

Погибшему было 63 года – здесь подробнее.