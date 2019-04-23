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СК устанавливает обстоятельства смертельного травмирования солдата

23 апреля 2019 14:39
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного травмирования солдата.  

По информации УСК по Витебской области, военнослужащий был травмирован транспортной машиной 22 апреля.  

В кабине автомобиля МАЗ находился 19-летний водитель. Он не убедился, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении и запустил двигатель. Транспортное средство поехало вперед, столкнулось с другим автомобилем, который совершил наезд на солдата. Его прижало к прицепу.   

Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован.    

На следующий день – 23 апреля – солдат скончался (читать далее).   

Был проведен осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз.   

В отношении 19-летнего военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин».   

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.   

# Гибель солдат в армии # происшествия

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