В Минске задержали вскрывшего банкомат гражданина России

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, вскрывший банкомат.

По информации ГУВД Мингорисполкома, днем шестого сентября правоохранителям поступила информация о повреждении банкомата на улице Кольцова.

При наружном осмотре банкомата были выявлены повреждения лицевой панели под монитором и установлено, что похитили примерно 83 тысячи белорусских рублей.

Ночью седьмого сентября поступил сигнал о сбое в работе банкомата на улице Кунцевщина. Около банкомата задержали 27-летнего гражданина России. При обыске у него обнаружили 146 тысяч белорусских рублей, два мобильных телефона, паспорт, перчатки, черную изоленту для заклеивания видеокамеры, рюкзак, ключ от номера в столичной гостинице и другие вещи.

Была проведена инкассация банкомата. Остаток составлял чуть больше 120 тысяч рублей.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа со специалистом ГКСЭ. Были обнаружены и изъяты следы рук, обуви, биологические следы для дальнейшего проведения экспертиз.

Устанавливается причастность задержанного мужчины к совершению аналогичного преступления на улице Кольцова. Россиянин прибыл в Беларусь в этом месяце, ранее судим не был.

Возбуждено уголовно дело.