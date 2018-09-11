В Бресте начался суд над экс-руководителем предприятия «Ивацевичдрев»

На скамье подсудимых – экс-руководитель предприятия. Владимир Шульга обвиняется в злоупотреблении. Он заключал договоры на поставку химических добавок для производства не напрямую, а через коммерческую структуру.

Фирма-посредник оказалась подконтрольной сыну директора завода и его партнеру. Таким образом, в результате серой схемы «Ивацевичидрев» понес ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. Сегодня прошло первое судебное заседание, следующее назначено на 13 сентября.