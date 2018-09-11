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В Бресте начался суд над экс-руководителем предприятия «Ивацевичдрев»

11 сентября 2018 14:06
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Новости Беларуси. Брестский областной суд начал рассмотрение дела «Ивацевичдрев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте начался суд над экс-руководителем предприятия «Ивацевичдрев» -1

На скамье подсудимых – экс-руководитель предприятия. Владимир Шульга обвиняется в злоупотреблении. Он заключал договоры на поставку химических добавок для производства не напрямую, а через коммерческую структуру.

Фирма-посредник оказалась подконтрольной сыну директора завода и его партнеру. Таким образом, в результате серой схемы «Ивацевичидрев» понес ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. Сегодня прошло первое судебное заседание, следующее назначено на 13 сентября.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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