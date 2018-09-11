Прямой эфир

В Минске автобус врезался в две легковушки из-за отказа тормозов

11 сентября 2018 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске у автобуса на светофоре отказали тормоза.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром одиннадцатого сентября. Автобус Setra под управлением 43-летнего водителя ехал по проспекту Жукова со стороны улицы Глаголева в направлении улицы Харьковской.

Водитель сказал, что во время остановки на светофоре на перекрестке у транспортного средства отказали тормоза. Автобус стал откатываться назад и столкнулся с двумя автомобилями – Toyota и Opel.

Автобус не имел разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Пострадавших нет.

На прошлой неделе в Минске грузовик врезался в стоявший на остановке автобус с пассажирами (читать далее).

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяный «киллер из Смоленска» угрожал пистолетом водителю такси в Витебске
11 сентября 2018 13:45

Пьяный «киллер из Смоленска» угрожал пистолетом водителю такси в Витебске

Пулемёт, автоматы, винтовки, ружья и гранаты: арсенал изъят у жителя Городеи
11 сентября 2018 12:51

Пулемёт, автоматы, винтовки, ружья и гранаты: арсенал изъят у жителя Городеи

Смертельное ДТП в Калинковичском районе: погиб 2-летний мальчик
11 сентября 2018 09:00

Смертельное ДТП в Калинковичском районе: погиб 2-летний мальчик