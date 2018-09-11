В Минске автобус врезался в две легковушки из-за отказа тормозов

Новости Беларуси. В Минске у автобуса на светофоре отказали тормоза.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром одиннадцатого сентября. Автобус Setra под управлением 43-летнего водителя ехал по проспекту Жукова со стороны улицы Глаголева в направлении улицы Харьковской.

Водитель сказал, что во время остановки на светофоре на перекрестке у транспортного средства отказали тормоза. Автобус стал откатываться назад и столкнулся с двумя автомобилями – Toyota и Opel.

Автобус не имел разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Пострадавших нет.