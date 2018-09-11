Пьяный «киллер из Смоленска» угрожал пистолетом водителю такси в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске пьяный мужчина угрожал водителю такси.

По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент случился вечером девятого сентября. 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел в такси. По дороге он достал пневматический пистолет и начал угрожать водителю автомобиля.

Пассажир утверждал, что он киллер из Смоленска и ему заказали таксиста. Водитель испугался и около часа они ездили по областному центру. После этого мужчина взял у таксиста 20 рублей и вышел из машины.

Таксист обратился к правоохранителям спустя час. Подозреваемый был задержан на квартире у знакомой. Мужчина неоднократно был судим. В последний раз он освободился из тюрьмы в феврале нынешнего года.

Возбуждено уголовное дело.