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Пьяный «киллер из Смоленска» угрожал пистолетом водителю такси в Витебске

11 сентября 2018 13:45
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Новости Беларуси. В Витебске пьяный мужчина угрожал водителю такси.

По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент случился вечером девятого сентября. 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел в такси. По дороге он достал пневматический пистолет и начал угрожать водителю автомобиля.

Пассажир утверждал, что он киллер из Смоленска и ему заказали таксиста. Водитель испугался и около часа они ездили по областному центру. После этого мужчина взял у таксиста 20 рублей и вышел из машины.

Таксист обратился к правоохранителям спустя час. Подозреваемый был задержан на квартире у знакомой. Мужчина неоднократно был судим. В последний раз он освободился из тюрьмы в феврале нынешнего года.

Возбуждено уголовное дело.

Осенью прошлого года в Минске пьяный мужчина напал с ножом на таксиста (читать далее).

# Нападение # происшествия

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