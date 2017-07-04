Мужчину задержали при попытке взлома банкомата в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте при попытке взлома банкомата задержан мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили вырезанное болгаркой отверстие в устройстве для выдачи наличных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заблокировав объект, милиционеры со служебной собакой осмотрели здание. Искать долго не пришлось – в подсобном помещении прятался неработающий 32-летний местный житель.