Мужчину задержали при попытке взлома банкомата в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте при попытке взлома банкомата задержан мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили вырезанное болгаркой отверстие в устройстве для выдачи наличных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заблокировав объект, милиционеры со служебной собакой осмотрели здание. Искать долго не пришлось – в подсобном помещении прятался неработающий 32-летний местный житель.
Игорь Казыкалевич, временно исполняющий обязанности начальника Брестского областного управления Департамента охраны УВД Республики Беларусь:
На помощь незамедлительно была направлена вторая группа задержания. По прибытии они услышали шум режущей болгарки.
Дополнительно на помощь сотрудникам милиции была направлена кинологическая группа. Служебно-розыскная собака сразу же по свежему запаху установила пути отхода предполагаемого злоумышленника и привела к тому помещению, где он находился.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.