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В Минске задержали подозреваемых в кражах со стройки

27 октября 2022 07:11
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Новости Беларуси. В столичную милицию поступили заявления о кражах со строящихся объектов в одном из жилых комплексов. Задержаны подозреваемые в серии хищений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске задержали подозреваемых в кражах со стройки-1

Ими оказались четверо мужчин. Известно, что похищенное вывозили на каршеринговом автомобиле в Минскую область, где распределяли материалы, что-то сдавали на металлолом. А полученные деньги тратили на личные нужды.

В Минске задержали подозреваемых в кражах со стройки-4

Дмитрий Белик, заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска:
Установлено, что задержанные, находясь на территории строящегося объекта, похитили бухту кабеля длиной около 1 300 метров, а также около 80 метров с грузопассажирского подъемного устройства. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составила около 13 тысяч рублей.

В Минске задержали подозреваемых в кражах со стройки-7

Следователями возбуждено уголовное дело за кражу. Отметим, что все задержанные ранее судимы, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.

# Кража # происшествия # Дмитрий Белик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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