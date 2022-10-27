В Минске задержали подозреваемых в кражах со стройки

Новости Беларуси. В столичную милицию поступили заявления о кражах со строящихся объектов в одном из жилых комплексов. Задержаны подозреваемые в серии хищений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ими оказались четверо мужчин. Известно, что похищенное вывозили на каршеринговом автомобиле в Минскую область, где распределяли материалы, что-то сдавали на металлолом. А полученные деньги тратили на личные нужды.

Дмитрий Белик, заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска:

Установлено, что задержанные, находясь на территории строящегося объекта, похитили бухту кабеля длиной около 1 300 метров, а также около 80 метров с грузопассажирского подъемного устройства. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составила около 13 тысяч рублей.