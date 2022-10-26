77 кг гашиша пытались провезти через Беларусь в Россию – преступная группа задержана

Новости Беларуси. Попытка провезти через границу 77 килограмм гашиша не увенчалась успехом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брестские таможенники вместе с сотрудниками наркоконтроля пресекли канал поставки наркотиков из стран Евросоюза на территорию ЕАЭС.

В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» задержан мужчина. В его автомобиле в тайнике, оборудованном между полом и днищем, обнаружено 95 брикетов с гашишем. Правоохранители выяснили, что брестчанин входит в организованную преступную группу. В ее составе были еще три человека из Беларуси.

Сергей Парфенов, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

В связи с тем, что наркотик предназначался для доставки на территорию Российской Федерации, Государственным таможенным комитетом во взаимодействии с Федеральной таможенной службой России также был проведен ряд оперативно-разыскных мероприятий по установлению конкретных получателей данного наркотика.