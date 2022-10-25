За осквернение Вечного огня в Гродно двое подростков стали фигурантами уголовного дела

Новости Беларуси. В Гродно за осквернение Вечного огня арестованы двое подростков. Применение такой меры санкционировал прокурор города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодым людям инкриминировано злостное хулиганство. Все обстоятельства преступления фиксировались на камеру мобильного телефона. Непонятно, на что рассчитывали хулиганы, когда размещали видео в интернете. Кадры внимательно изучили правоохранительные органы. Теперь подросткам придется ответить за свой поступок.

Дмитрий Брылев, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры:

По материалам дела, молодые люди 15 октября этого года у мемориального комплекса «Братская могила советских воинов и партизан» в Гродно, расположенного в парке Жилибера, осквернили Вечный огонь. Один из подростков затушил его жидкостью, а второй снял это на мобильный телефон, после чего разместил в сети Интернет. Санкционирование названной меры пресечения обусловлено обстоятельствами преступления и данными о личностях обвиняемых.

Статья, по которой молодым людям инкриминируется преступление, предусматривает несколько лет лишения свободы.