В Минске за незаконный оборот наркотиков задержана 21-летняя барменша

Новости Беларуси. 4 марта в Минске за незаконный оборот наркотиков была задержана 21-летняя девушка. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, по месту жительства задержанной обнаружены гашиш (5,13 г), MDMA (0,30 г), и пропитанная LSD марка. Масса сухого остатка лизергида составляет 0,0016 г, что является крупный весом для данного вида психотропа.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Гражданка работает барменом в одном из заведений столицы. Девушка проживает с матерью, которая ранее была судима за незаконный оборот наркотиков, а сейчас состоит на учёте в наркодиспансере.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Устанавливается для последующего задержания сбытчик веществ.

Фото: ГУВД Мингорисполкома