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В Минске за незаконный оборот наркотиков задержана 21-летняя барменша

07 марта 2019 08:42
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Новости Беларуси. 4 марта в Минске за незаконный оборот наркотиков была задержана 21-летняя девушка.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, по месту жительства задержанной обнаружены гашиш (5,13 г), MDMA (0,30 г), и пропитанная LSD марка. Масса сухого остатка лизергида составляет 0,0016 г, что является крупный весом для данного вида психотропа.  

В Минске за незаконный оборот наркотиков задержана 21-летняя барменша-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Гражданка работает барменом в одном из заведений столицы. Девушка проживает с матерью, которая ранее была судима за незаконный оборот наркотиков, а сейчас состоит на учёте в наркодиспансере.  

В Минске за незаконный оборот наркотиков задержана 21-летняя барменша-4

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Устанавливается для последующего задержания сбытчик веществ.  

В Минске за незаконный оборот наркотиков задержана 21-летняя барменша-7

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

На неделе под Борисовом были задержаны двое мужчин.  

В их автомобиле находился килограмм кокаина – подробности здесь.  

# Наркотики # происшествия

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