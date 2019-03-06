Двух мужчин с 1 кг кокаина задержали под Борисовом

Новости Беларуси. Канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки пресечён под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там задержали двоих мужчин.

В автомобиле в тайнике оперативники нашли один килограмм белого порошка. По заключению экспертов в нём содержался кокаин. На товаре была перуанская упаковка.