В Копыльском районе три рыбака провалились под лёд

Новости Беларуси. По-прежнему вызывает обеспокоенность ситуация на водоемах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В связи с теплой погодой началось активное таяние льда. Но некоторых это не останавливает.

Так, в Копыльском районе на водохранилище три рыбака оказались в воде – лед не выдержал. Другу на помощь пришла местная жительница, двоих спасли сотрудники МЧС. Сейчас все трое госпитализированы.