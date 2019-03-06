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В Копыльском районе три рыбака провалились под лёд

06 марта 2019 21:28
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Новости Беларуси. По-прежнему вызывает обеспокоенность ситуация на водоемах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В связи с теплой погодой началось активное таяние льда. Но некоторых это не останавливает.

В Копыльском районе три рыбака провалились под лёд-1

Так, в Копыльском районе на водохранилище три рыбака оказались в воде – лед не выдержал. Другу на помощь пришла местная жительница, двоих спасли сотрудники МЧС. Сейчас все трое госпитализированы.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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