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В Бресте Volkswagen въехал в остановившийся из-за ДТП Audi

07 марта 2019 08:20
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Новости Беларуси. Утром 6 марта в Бресте столкнулись Volkswagen Golf и Audi 100.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 69-летний брестчанин ехал на Volkswagen по улице Зубачёва в сторону проспекта Машерова.  

В Бресте Volkswagen въехал в остановившийся из-за ДТП Audi-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Перед подъёмом на мост водитель неправильно оценил дистанцию до находившегося впереди транспортного средства, которое остановилось из-за ДТП. В результате произошло столкновение.  

Водителю Audi была оказана медпомощь. Госпитализация мужчине не потребовалась.  

В Бресте Volkswagen въехал в остановившийся из-за ДТП Audi-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На неделе в Каменецком районе водитель на иномарке врезался в остановку.  

Пассажиры были доставлены в медучреждение – здесь подробности.  

# Авария в Бресте # происшествия

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