В Бресте Volkswagen въехал в остановившийся из-за ДТП Audi

Новости Беларуси. Утром 6 марта в Бресте столкнулись Volkswagen Golf и Audi 100. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 69-летний брестчанин ехал на Volkswagen по улице Зубачёва в сторону проспекта Машерова.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Перед подъёмом на мост водитель неправильно оценил дистанцию до находившегося впереди транспортного средства, которое остановилось из-за ДТП. В результате произошло столкновение. Водителю Audi была оказана медпомощь. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома