В Бресте Volkswagen въехал в остановившийся из-за ДТП Audi

Новости Беларуси. Утром 6 марта в Бресте столкнулись Volkswagen Golf и Audi 100.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 69-летний брестчанин ехал на Volkswagen по улице Зубачёва в сторону проспекта Машерова.
Новости Беларуси. Утром 6 марта в Бресте столкнулись Volkswagen Golf и Audi 100.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 69-летний брестчанин ехал на Volkswagen по улице Зубачёва в сторону проспекта Машерова.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Перед подъёмом на мост водитель неправильно оценил дистанцию до находившегося впереди транспортного средства, которое остановилось из-за ДТП. В результате произошло столкновение.
Водителю Audi была оказана медпомощь. Госпитализация мужчине не потребовалась.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На неделе в Каменецком районе водитель на иномарке врезался в остановку.
Пассажиры были доставлены в медучреждение – здесь подробности.