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На пожаре в Быховском районе погибли два человека

07 марта 2019 08:01
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Новости Беларуси. 7 марта в полвторого ночи случился пожар в частном жилом доме в деревне Никоновичи Быховского района.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в горевшем здании находились 63-летний хозяин дома и 47-летняя гостья. Мужчина и женщина погибли.  

На пожаре в Быховском районе погибли два человека-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Пламенем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.  

На пожаре в Быховском районе погибли два человека-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Выясняется причина загорания.  

На пожаре в Быховском районе погибли два человека-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Зимой 2019 года в Минске горела квартира по проспекту Любимова. 

Один человек погиб – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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