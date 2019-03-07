На пожаре в Быховском районе погибли два человека

Новости Беларуси. 7 марта в полвторого ночи случился пожар в частном жилом доме в деревне Никоновичи Быховского района.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в горевшем здании находились 63-летний хозяин дома и 47-летняя гостья. Мужчина и женщина погибли.