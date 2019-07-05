В Минске вынесли приговор бывшим чиновникам Доморацкому и Ровнейко

Новости Беларуси. Сразу два приговора озвучены 5 июля в Минске по громким делам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, суд Центрального района Минска приговорил бывшего чиновника Мингорисполкома Андрея Доморацкого к 12 годам колонии. Назначены также штраф в доход государства в размере 76 с половиной тысяч рублей и конфискация всего имущества.

Как сообщалось, Андрей Доморацкий не признал вину ни по одному предъявленному ему обвинению. Вместе с тем, как отмечал гособвинитель, все факты подтверждаются показаниями свидетелей, письменными материалами дела. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Взятка в 200 тысяч долларов. КГБ задержал помощника Президента Сергея Ровнейко

И сегодня Верховный суд на закрытом заседании рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего помощника Президента – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере. Экс-помощнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.