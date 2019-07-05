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В Чаусах женщина погибла во время работы на тестомесильной машине

05 июля 2019 10:03
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Новости Беларуси. 4 июля примерно в десять часов вечера в Чаусах женщина погибла во время работы на производстве.  

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось на производственном участке Чаусского РайПО. 52-летняя женщина выполняла работы на тестомесильной машине и в какой-то момент получила смертельную травму.  

В Чаусах женщина погибла во время работы на тестомесильной машине-1

Фото: Следственный комитет  

Место происшествия осмотрено, изъята документация по охране труда и технике безопасности, опрошены коллеги погибшей. Назначено проведение судмедэкспертизы.  

По результатам проверки будет дана правовая оценка случившемуся.  

Летом 2019 года в Октябрьском районе электромонтёр получил смертельный удар током. 

Мужчина хотел починить сварочный аппарат – подробнее здесь.  

# Гибель рабочего # происшествия

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