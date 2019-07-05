В Чаусах женщина погибла во время работы на тестомесильной машине

Новости Беларуси. 4 июля примерно в десять часов вечера в Чаусах женщина погибла во время работы на производстве.

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось на производственном участке Чаусского РайПО. 52-летняя женщина выполняла работы на тестомесильной машине и в какой-то момент получила смертельную травму.