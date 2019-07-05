Задержан один из лидеров банды Морозова, скрывавшийся 15 лет

Новости Беларуси. В российском Владивостоке задержали одного из лидеров банды Морозова. Он был в бегах порядка 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас 52-летний гомельчанин находится в СИЗО. Готовится процедура его экстрадиции в Беларусь. Сергей Дербенёв за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х – начале 2000 находился в международном розыске.

Спецоперация по его поимке стала успешным итогом длительных оперативно-разыскных мероприятий.

Алексей Аксенов, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Дербенев при задержании предъявил паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на чужое имя, надеясь избежать задержания и ответственности. По имеющейся информации, Деребнев причастен к совершению ряда убийств на территории Гомельской области. Мы надеемся, что его задержание будет способствовать раскрытию данных преступлений и изобличению виновных лиц.