В Гродненском районе пьяный подросток угнал машину и попал в аварию

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в четверг около шести вечера 16-летний юноша вместе с приятелями распивал спиртные напитки. Насладившись отдыхом, парень собрался возвращаться к себе домой в соседнюю деревню.

Новости Беларуси. 4 июля в агрогородке Одельск Гродненского района пьяный подросток угнал машину и попал в ДТП.

На улице несовершеннолетний заметил Renault, в замке зажигания которого находились ключи. В итоге юноша решил воспользоваться автомобилем, а не идти пешком. Поскольку навыков вождения у парня не было, почти сразу он врезался в скамейку, но решил не останавливаться.

На просёлочной дороге юноша не удержал машину, в результате чего иномарка съехала с проезжей части и врезалась в камень. От удара автомобиль воспламенился.

Подросток испугался, выбросил ключи и побежал домой. В деревне парня поймали очевидцы и вернули на место ДТП, где находились инспекторы ГАИ и сгоревшая машина.