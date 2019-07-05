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В Гродненском районе пьяный подросток угнал машину и попал в аварию

05 июля 2019 11:03
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Новости Беларуси. 4 июля в агрогородке Одельск Гродненского района пьяный подросток угнал машину и попал в ДТП.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в четверг около шести вечера 16-летний юноша вместе с приятелями распивал спиртные напитки. Насладившись отдыхом, парень собрался возвращаться к себе домой в соседнюю деревню.  

В Гродненском районе пьяный подросток угнал машину и попал в аварию-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

На улице несовершеннолетний заметил Renault, в замке зажигания которого находились ключи. В итоге юноша решил воспользоваться автомобилем, а не идти пешком. Поскольку навыков вождения у парня не было, почти сразу он врезался в скамейку, но решил не останавливаться.  

На просёлочной дороге юноша не удержал машину, в результате чего иномарка съехала с проезжей части и врезалась в камень. От удара автомобиль воспламенился.  

Подросток испугался, выбросил ключи и побежал домой. В деревне парня поймали очевидцы и вернули на место ДТП, где находились инспекторы ГАИ и сгоревшая машина.  

В Гродненском районе пьяный подросток угнал машину и попал в аварию-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Медосвидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови юного водителя превышал норму в 2,5 раза.  

Проводится проверка.  

Весной 2019 года в Лельчицком районе мужчина угнал машину, врезался на ней в дерево и уснул. 

Из горевшего автомобиля гражданина вытащил очевидец – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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