«Интернет не знает границ». Как не стать жертвой кибермошенников в условиях пандемии коронавируса?

Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке как вирусы множатся кибермошенники. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность, как известно, не имеет границ. Говорим об этом с гостем программы Новости «24 часа» Кириллом Вяткиным, заместителем начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Кирилл Александрович, говорят, активизировались кибермошенники в связи с пандемией. Вообще, о чем идет речь? Это какие-то текстовые рассылки, СМС? О том, как действуют кибермошенники: «Способов достаточно большое количество»

Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:

На самом деле, способов достаточно большое количество. Да, это может быть массовая рассылка СМС-сообщений. Это могут быть различные сообщения в интернет-мессенджерах популярных, также социальные сети активно эксплуатируются злоумышленниками в данном направлении. Дополнительно создаются фейковые либо какие-то ложные сайты от имени легитимных организаций, либо касающиеся распространения информации касательно пандемии. «К происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма» Ирина Мартьянова:

А кто в группе риски: это пожилые или молодежь?

Кирилл Вяткин:

На самом деле, в группе риска люди, которые в большей степени беспечны, не осознают того, что к происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма. Ни в коем случае не передавать огласке какую-либо персональную информацию, тем более банковские реквизиты своей карты либо доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, таких как интернет-банкинг, онлайн-банкинг. «Просят предоставить свои персональные данные» Просят предоставить свои персональные данные, предоставить информацию о дате рождения, фамилию, имя, отчество. Потом им якобы просчитывается сумма, которая предполагается им для зачисления – она достаточно внушительная, как правило. И одновременно даются пояснения, что эту сумму вы можете получить, только лишь перечислив определенный сбор – он достаточно небольшой. Например, существует так называемый портал здравоохранения граждан СНГ, где предлагают денежную сумму определенную, которую должны получить граждане в качестве компенсации. При этом они должны указать свои персональные данные, банковские реквизиты. Естественно, никаких компенсаций не предполагается. Злоумышленники завладевают и персональными данными, и банковскими данными, в том числе денежными средствами, которые якобы пересылаются в счет выплаты данной компенсации.

Ирина Мартьянова:

Вы сегодня владеете достаточным ресурсом, механизмами для того, чтобы отслеживать такие вещи, выявлять? Преступления совершаются в отношении граждан, которые длительно находятся за пределами страны Кирилл Вяткин:

Интернет не знает границ. Как правило, злоумышленники смело пользуются данной возможностью. Преступления совершаются с использованием технологий и в отношении наших граждан, длительно находящихся, как правило, за пределами нашей страны. Поэтому международное сотрудничество играет большую роль. Вместе с тем мы со своей стороны ведем постоянный мониторинг ресурсов сети интернет, отслеживаем вот эти преступные тенденции, принимаем меры к ограничению доступа к указанному ресурсу. Также оперативно реагируем на все поступающие обращения, заявления граждан по данным фактам. Наше подразделение передовое в сфере борьбы с преступлениями в информационном пространстве