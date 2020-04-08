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Житель Верхнедвинска напал на фельдшера скорой и разгромил автомобиль

08 апреля 2020 15:18
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Новости Беларуси. Житель Верхнедвинска разгромил автомобиль скорой помощи. 

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью 29 марта.  

Бригада скорой помощи отправилась на вызов к мужчине, который упал в питейном заведении и разбил голову. Пострадавшим оказался 50-летний водитель одного из полоцких автопарков. 

По дороге в больницу мужчина начал проявлять агрессию к женщине-фельдшеру. Он стал ей заламывать руки и хватать за шею. Медик попросила водителя остановиться и пересела в кабину. 

Затем мужчина по пути начал бить стекло, которое отделяло салон от кабины водителя. Прибыв в приемный покой, житель райцентра повредил дверь и снова напал на фельдшера. 

Медики вызвали правоохранителей, которые утихомирили мужчину. Он оказался пьян (1,3 промилле). 

Возбуждено уголовное дело. Ущерб, который причинил дебошир, оценивается в сумму свыше 300 рублей. 

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# Нападение # происшествия

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