Житель Верхнедвинска напал на фельдшера скорой и разгромил автомобиль

Новости Беларуси. Житель Верхнедвинска разгромил автомобиль скорой помощи.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью 29 марта.

Бригада скорой помощи отправилась на вызов к мужчине, который упал в питейном заведении и разбил голову. Пострадавшим оказался 50-летний водитель одного из полоцких автопарков.

По дороге в больницу мужчина начал проявлять агрессию к женщине-фельдшеру. Он стал ей заламывать руки и хватать за шею. Медик попросила водителя остановиться и пересела в кабину.

Затем мужчина по пути начал бить стекло, которое отделяло салон от кабины водителя. Прибыв в приемный покой, житель райцентра повредил дверь и снова напал на фельдшера.

Медики вызвали правоохранителей, которые утихомирили мужчину. Он оказался пьян (1,3 промилле).

Возбуждено уголовное дело. Ущерб, который причинил дебошир, оценивается в сумму свыше 300 рублей.