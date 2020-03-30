В Минске автомобиль сбил женщину, которая вышла из трамвая

Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил вышедшую из трамвая женщину.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Volkswagen двигался по улице Якуба Коласа в сторону улицы Веры Хоружей. Возле дома № 24 иномарка сбила 49-летнюю женщину, которая вышла из трамвая и пересекала проезжую часть.

Пешеход получила травмы и была доставлена в медучреждение. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, проводится проверка.

На прошлой неделе в Бобруйске девочка находилась на остановочном пункте и оступилась.