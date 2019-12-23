В Минске Volkswagen с нетрезвым водителем врезался в трамвайную остановку

Новости Беларуси. 22 декабря около пяти утра в Минске иномарка врезалась в трамвайную остановку.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 23-летний парень за рулём каршерингового Volkswagen Polo двигался со стороны площади З. Бядули в направлении ул. Козлова.

На закруглении дороги автомобиль съехал с проезжей части и столкнулся с металлическим ограждением трамвайной остановки. В иномарке сработали подушки безопасности. Водитель не пострадал.

Отмечается, что в выдыхаемом воздухе молодого человека содержалось 1,6 промилле алкоголя. Проводится проверка.

Месяцем ранее в Щучинском районе мужчина пил пиво за рулём и съехал в кювет.