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В Минске Volkswagen с нетрезвым водителем врезался в трамвайную остановку

23 декабря 2019 10:11
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Новости Беларуси. 22 декабря около пяти утра в Минске иномарка врезалась в трамвайную остановку. 

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 23-летний парень за рулём каршерингового Volkswagen Polo двигался со стороны площади З. Бядули в направлении ул. Козлова. 

На закруглении дороги автомобиль съехал с проезжей части и столкнулся с металлическим ограждением трамвайной остановки. В иномарке сработали подушки безопасности. Водитель не пострадал. 

Отмечается, что в выдыхаемом воздухе молодого человека содержалось 1,6 промилле алкоголя. Проводится проверка. 

Месяцем ранее в Щучинском районе мужчина пил пиво за рулём и съехал в кювет. 

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# Авария в Минске # происшествия

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