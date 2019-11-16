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В Щучинском районе мужчина пил пиво за рулём и съехал в кювет

16 ноября 2019 11:26
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Новости Беларуси. 10 ноября примерно в два ночи в Щучинском районе был задержан нетрезвый бесправник. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в воскресенье ночью правоохранителям стало известно, что между г/п Острино и а.г. Новый Двор Ford съехал в кювет. К моменту прибытия сотрудников ГАИ водитель уже выехал, но его всё равно задержали. 

35-летний мужчина пояснил, что накануне вечером он поссорился с женой и решил прокатиться на иномарке, которую взял на время у знакомого. 

Гражданин поехал по трассе Р-145, остановился возле магазина, чтобы купить два литра пива, после чего продолжил поездку, попутно употребляя алкогольный напиток. Осушив бутылку, водитель опьянел, не справился с управлением и съехал в кювет. 

Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины находилось 1,8 промилле алкоголя. Гражданин уже был лишён водительских прав. 

Месяцем ранее в Гродно был задержан нетрезвый таксист. 

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# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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