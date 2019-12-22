Железнодорожная авария под Молодечно: что известно

Новости Беларуси. Утром 22 декабря поезд протаранил фуру на переезде возле Молодечно. Она везла из Литвы в Узбекистан жидкий полиуретан для мебельного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате столкновения полимер разлился на площади около 300 квадратных метров.

В Молодечненском районе грузовой поезд сбил фуру

Пока на месте происшествия работали спасатели и дорoжные службы, было остановлено железнодорожное сообщение на данном участке. С опазданием к месту назначения прибыл поезд из Гудогая. Дополнительное время в пути провели и пассажиры состава, который следовал из Санкт-Петербурга в Калининград.