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Железнодорожная авария под Молодечно: что известно

22 декабря 2019 11:27
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Новости Беларуси. Утром 22 декабря поезд протаранил фуру на переезде возле Молодечно. Она везла из Литвы в Узбекистан жидкий полиуретан для мебельного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожная авария под Молодечно: что известно-1

В результате столкновения полимер разлился на площади около 300 квадратных метров.

В Молодечненском районе грузовой поезд сбил фуру

Пока на месте происшествия работали спасатели и дорoжные службы, было остановлено железнодорожное сообщение на данном участке. С опазданием к месту назначения прибыл поезд из Гудогая. Дополнительное время в пути провели и пассажиры состава, который следовал из Санкт-Петербурга в Калининград.

Железнодорожная авария под Молодечно: что известно-4

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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