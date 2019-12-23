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В Гомеле на троллейбус упала опора ЛЭП

23 декабря 2019 07:55
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Новости Беларуси. В Гомеле выясняют обстоятельства ДТП, которое 22 декабря парализовало движение в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле на троллейбус упала опора ЛЭП-1

В результате аварии на троллейбус упала многотонная опора линии электропередачи. Как сообщает ГАИ, 19-летний водитель авто решил опередить общественный транспорт и перестроился в крайнюю левую полосу, где стоял другой автомобиль.  

В Гомеле на троллейбус упала опора ЛЭП-4

Сманеврировать молодому водителю не удалось. От удара его машину выбросило за пределы проезжей части, где он врезался в осветительную опору и оказался между упавшим столбом и троллейбусом.

Обошлось без человеческих жертв. За медицинской помощью обратился лишь один пассажир общественного транспорта.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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