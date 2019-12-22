Новый год запомнился навсегда. Минчанин рассказал, как в 2019 году взрыв петарды изменил его жизнь

Новости Беларуси. Яркие эмоции на любой вкус, взрывной праздник или как зажечь и при этом не обжечься, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не по наслышке об этом знает Александр. Встреча года 2019 запомнилась уж точно на всю жизнь. По понятным причинам молодой человек не показывает лицо, но историей делится.