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Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение

23 января 2020 14:35
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Новости Беларуси. В Минской области ликвидировали последствия непогоды. Местами порывы ветра достигали 20 метров в секунду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение-1

Зафиксировано 10 случаев падения деревьев в Минском, Дзержинском и Червенском районах. Пострадавших нет. В нескольких населенных пунктах были нарушения электроснабжения. С утра велась восстановительная работа, сейчас проблем нет.

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение-4

В связи с ухудшением погодных условий МЧС и ГАИ призывают быть предельно внимательными и осторожными.

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение-7

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение-9

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение-11

# Природные катаклизмы # происшествия # Фотофакт

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