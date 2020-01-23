Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение

Новости Беларуси. В Минской области ликвидировали последствия непогоды. Местами порывы ветра достигали 20 метров в секунду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зафиксировано 10 случаев падения деревьев в Минском, Дзержинском и Червенском районах. Пострадавших нет. В нескольких населенных пунктах были нарушения электроснабжения. С утра велась восстановительная работа, сейчас проблем нет.