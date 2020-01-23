В Ивье гость похитил у ветерана Афганской войны медали и продал их

Новости Беларуси. В Ивье мужчину подозревают в хищении медалей.

По информации Следственного комитета, 22 января к правоохранителям обратился ветеран Афганской войны. Он сообщил, что из его дома были похищены юбилейные медали.

На место выбыла следственно-оперативная группа. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.