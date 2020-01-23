В Ивье гость похитил у ветерана Афганской войны медали и продал их

Новости Беларуси. В Ивье мужчину подозревают в хищении медалей.
По информации Следственного комитета, 22 января к правоохранителям обратился ветеран Афганской войны. Он сообщил, что из его дома были похищены юбилейные медали.
На место выбыла следственно-оперативная группа. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что 30 декабря прошлого года в гости к мужчине пришел его знакомый. Когда ветеран уснул, гость увидел висевшие на пиджаке медали. Их он решил похитить. Затем медали были проданы.
Похитителем оказался 56-летний мужчина. В отношении него применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Устанавливается местонахождение медалей, их изъятие и возвращение законному владельцу.
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