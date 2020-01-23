Прямой эфир

В Ивье гость похитил у ветерана Афганской войны медали и продал их

23 января 2020 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Ивье мужчину подозревают в хищении медалей.  

По информации Следственного комитета, 22 января к правоохранителям обратился ветеран Афганской войны. Он сообщил, что из его дома были похищены юбилейные медали.  

На место выбыла следственно-оперативная группа. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.  

В Ивье гость похитил у ветерана Афганской войны медали и продал их-1

Фото: СК  

Сообщается, что 30 декабря прошлого года в гости к мужчине пришел его знакомый. Когда ветеран уснул, гость увидел висевшие на пиджаке медали. Их он решил похитить. Затем медали были проданы.  

Похитителем оказался 56-летний мужчина. В отношении него применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.  

Устанавливается местонахождение медалей, их изъятие и возвращение законному владельцу.  

В начале года в Минске двое безработных украли коляску, чтобы возить в ней стеклотару – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение
23 января 2020 14:35

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение

В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
23 января 2020 14:16

В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

Двое жителей Гродно подделывали рецепты и получали по ним медпрепараты в аптеках
23 января 2020 10:56

Двое жителей Гродно подделывали рецепты и получали по ним медпрепараты в аптеках