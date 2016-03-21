В Минске водитель напал с ножом на сотрудников ГАИ

Новости Беларуси. В Минске водитель, нарушивший правила дорожного движения, напал с ножом на сотрудников ГАИ. Об этом сообщили в ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы.

Инцидент произошел ночью 22 марта. Проезжая по улице Лещинского, водитель легковушки на одном из перекрестков нарушил требования знака и свернул в другую сторону. Двое инспекторов ДПС, заметив нарушителя, попытались остановить его.

Минчанин сначала решил скрыться от сотрудников ДПС, а затем, когда его догнали, отказался добровольно покинуть свой автомобиль.

Мужчина заехал во двор, закрылся в машине и предупредил сотрудников ГАИ, что не выйдет из автомобиля. Затем нарушитель стал угрожать им ножом. Когда же правоохранители попытались вытащить водителя из авто, он поранил одного из милиционеров.

Как выяснилось позже, водитель был пьян: в его крови обнаружили 1,1 промилле алкоголя. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.