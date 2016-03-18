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Непогода в Минске: От сильного ветра упало дерево и разбило несколько машин

18 марта 2016 18:19
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Новости Беларуси. Минск во власти непогоды. Из-за шквалистого ветра сразу на несколько машин, припаркованных во дворе по улице Корженевского в Минске, упало дерево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждены лишь автомобили.

Коммунальные службы уверяют, что само зеленое насаждение находилось в надлежащем состоянии. А виной всему погодные условия.

Напомним, сегодня в Минске объявлен оранжевый уровень опасности. Специалисты настоятельно рекомендуют горожанам, парковать свои авто подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

# происшествия # Погода в Беларуси

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