Пожилая женщина погибла от полученных травм при наезде автомобиля Citroen в Новополоцке

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло 17 марта, около 20.00, в Новополоцке. Об этом сообщили в УГАИ МВД.

40-летний местный житель на автомобиле «Ситроен Ксантия», двигался по улице Дружбы в районе дома № 4. Неожиданно из-за стоящего справа по ходу движения автомобиля вышла женщина. Водитель не сумел предотвратить наезд.

По заявлению УГАИ МВД, в результате происшествия женщина получила травмы, которые были не совместимы с жизнью. Спустя четыре часа после случившегося она скончалась в Новополоцкой больнице.

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