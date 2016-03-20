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Пожилая женщина погибла от полученных травм при наезде автомобиля Citroen в Новополоцке

20 марта 2016 12:10
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Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло 17 марта, около 20.00, в Новополоцке. Об этом сообщили в УГАИ МВД.

40-летний местный житель на автомобиле «Ситроен Ксантия», двигался по улице Дружбы в районе дома № 4. Неожиданно из-за стоящего справа по ходу движения автомобиля вышла женщина. Водитель не сумел предотвратить наезд.

По заявлению УГАИ МВД, в результате происшествия женщина получила травмы, которые были не совместимы с жизнью. Спустя четыре часа после случившегося она скончалась в Новополоцкой больнице.

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# происшествия # Аварии # Авария в Витебской области

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