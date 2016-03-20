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Крупную партию профессиональной косметики задержали ошмянские таможенники

20 марта 2016 11:26
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Новости Беларуси. Крупную партию профессиональной косметики задержали ошмянские таможенники. В пункте пропуска «Каменный Лог» в грузовом автомобиле, следовавшем из Литвы на территорию Евразийского экономического союза, согласно документам перевозилось 10 тысяч единиц средств по уходу за волосами.

Однако в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено еще более 40 тысяч единиц незадекларированного товара. Его стоимость, по предварительной оценке, превышает 8,5 млрд рублей.

Продукция была изъята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Контрабанда

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