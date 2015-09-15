В Гродно 30-летний пьяный мужчина избил женщину-врача прямо в отделении милиции

Новости Беларуси. Целый день мужчина распивал спиртные напитки, а вечером, бесцельно и едва понимая, что происходит, слонялся по городу.



Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Он бесцельно перемещался по городу, пока не попал в поле зрения наряда полка патрульно-постовой службы милиции. Пьяного человека резонно доставили в отделение для составления в отношении него протокола об административном правонарушении. Таким образом, первая часть злоключений закончилась.

В отделении мужчина почувствовал себя плохо – не обошлось без помощи врача.

Один из медиков прибывшей в отделение милиции бригады скорой помощи, 54-летняя женщина-врач, стала оказывать помощь мужчине. Когда он пришел в себя, внезапно набросился на медика с кулаками, нанес удары кулаком в лицо и ногой в живот.



Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Тут же его скрутили милиционеры. Из последующей беседы с ними подозреваемый в административном правонарушении, превратившийся в подозреваемого в рамках уголовного дела, сообщил, что ничего не помнит о том, что натворил «под мухой». Отвечать придется за совершение «хулиганства».

К несчастью, этот инцидент далеко не первый случай, когда медработники подвергаются нападению со стороны пациентов.

Напомним, в прошлом году 56-летний житель Быхова, находящийся на лечении в Могилевской областной больнице, металлическим держателем ударил врача по голове. После чего выпрыгнул из окна третьего этажа (подробнее здесь).