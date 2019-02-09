В Минске водитель на Skoda врезался в дерево. Мужчина госпитализирован

Новости Беларуси. В Минске водитель на Skoda пытался избежать столкновения с другим автомобилем и врезался в дерево.

Как сообщает БЕЛТА, 43-летний мужчина за рулём Skoda двигался по ул. Киселёва в сторону ул. Куйбышева. В определённый момент перед ним оказался выезжавший с парковки универмага Opel.

Чтобы не врезаться в другую машину, водитель Skoda резко повернул, заехал на тротуар и столкнулся с деревом. Пострадавшему оказали первую помощь, после чего он был доставлен в медучреждение.

Водитель Opel не пострадал.

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