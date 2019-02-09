В Лидском районе женщина сломала ружьё выстрелившего в её мужа соседа
Новости Беларуси. Днём 8 февраля в одной из деревень Лидского района местный житель выстрелил в соседа.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошёл во дворе дома. 74-летний подозреваемый пришёл туда с ружьём «ИЖ-58» и выстрелил в 50-летнего мужчину, который был вместе с супругой.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
После выстрела женщина отобрала у нападавшего оружие, сломала его, а затем позвонила в скорую и милицию. Потерпевшему была оказана помощь, его жизнь вне опасности. Фигуранта прибывшие правоохранители задержали по месту жительства.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Действия гражданина были вызваны личными неприязненными отношениями с соседом. Предполагается, что подозреваемый был нетрезв. Всего был сделан один выстрел. Ранее задержанный привлекался к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Ведётся предварительное расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Осенью 2018 года в Борисовском районе в мужчину выстрелил его знакомый.
После нападения подозреваемый скрывался в лесу – подробности здесь.