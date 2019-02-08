По подозрению в убийстве младенца в Минске задержаны пять человек, в том числе его родители

Новости Беларуси. В одном из районов Минска под окнами дома обнаружен труп младенца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в том числе мама и папа ребенка. По предварительной информации, накануне они вместе в квартире распивали спиртные напитки.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мертвого младенца