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По подозрению в убийстве младенца в Минске задержаны пять человек, в том числе его родители

08 февраля 2019 17:57
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Новости Беларуси. В одном из районов Минска под окнами дома обнаружен труп младенца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По подозрению в убийстве младенца в Минске задержаны пять человек, в том числе его родители-1

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в том числе мама и папа ребенка. По предварительной информации, накануне они вместе в квартире распивали спиртные напитки.

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# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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